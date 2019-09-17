Son Dakika Haberleri: Afganistan'da patlamalar 24 ölü
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Afganistan'da patlamalar 24 ölü

1 saat önce

Afganistan'da patlamalar 24 ölüAfganistan, (DHA) ? Afganistan'da Devlet Başkanı Eşref Ahmedzai'nin seçim kampanyası sırasında patlama meydana geldi.

Afganistan'da patlamalar 24 ölü

Afganistan, (DHA) ? Afganistan'da Devlet Başkanı Eşref Ahmedzai'nin seçim kampanyası sırasında patlama meydana geldi. 24 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani Ahmedzai, Parvan bölgesinde yer alan Çarikar şehrinde seçim mitingi sırasında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 24 kişinin hayatını kaybettiği, en az 30 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yerel medya, mitingin düzenlendiği yerde girişe yakın bir güvenlik aracına yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettiğin yazdı.

Öte yandan başkent Kabil'de de ikinci bir patlamanın olduğu belirtildi.

Afganistan'da patlamalar 24 ölü

Afganistan, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:21 Kaynak: DHA
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