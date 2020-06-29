Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 ölü - Son Dakika

Afganistan'ın Helmand vilayetinde pazar yerine gerçekleştirilen roketli sadırı sonucu 23 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Helmand vilayetinin Sangin kasabasında bulunan pazar yerine yerel saatle 09.30 sularında roketli saldırı gerçekleştirildi. Helmand Valiliği ve Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada pazar yerine 4 roket isabet ettiği, ardından pazar yerinde bir aracın infilak ettirildiği bildirildi. Saldırı sonucu en az 23 sivilin hayatını kaybettiği ve 15 sivilin de yaralandığı belirtildi. Helmand Valisi Muhammed Yasin'in saldırıya yönelik inceleme başlattığı aktarıldı.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı. - KABİL