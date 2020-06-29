Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 ölü - Son Dakika

Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 ölü
Afganistan'ın Helmand vilayetinde pazar yerine gerçekleştirilen roketli sadırı sonucu 23 sivil hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Helmand vilayetinde pazar yerine gerçekleştirilen roketli sadırı sonucu 23 sivil hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Helmand vilayetinin Sangin kasabasında bulunan pazar yerine yerel saatle 09.30 sularında roketli saldırı gerçekleştirildi. Helmand Valiliği ve Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada pazar yerine 4 roket isabet ettiği, ardından pazar yerinde bir aracın infilak ettirildiği bildirildi. Saldırı sonucu en az 23 sivilin hayatını kaybettiği ve 15 sivilin de yaralandığı belirtildi. Helmand Valisi Muhammed Yasin'in saldırıya yönelik inceleme başlattığı aktarıldı.
Saldırıları henüz üstlenen olmadı. - KABİL
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:51 Kaynak: İHA
Son Dakika 20:34 Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti 20:20 Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti 17:50 Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek 17:41 "Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 16:49 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti 16:23 Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu 14:44 Sakarya'da cemaati küstüren imamın görev yeri değişecek 14:13 Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı 13:30 Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı 12:24 Türkiye'nin konuştuğu ilçe! Kayıp 4 bin kişi olayı halledildi ancak bu kez de 67 kişi fazla 11:37 Milli elektrikli trenin fabrika testlerine başlandı, yıl sonunda hizmete başlayacak 11:10 Kuyumcu dönüşü sele kapılan yaşlı kadın, canını kurtarsa da tüm birikimini kaybetti 10:52 Cedi Osman, Ebru Şahin ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı