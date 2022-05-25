Afganistan'da peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 14 kişi öldü - Son Dakika
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Afganistan'da peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 14 kişi öldü

25.05.2022 19:59
Afganistan'da peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 14 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil ve kuzeydeki Mezar-ı Şerif kentinde peş peşe düzenlenen bombalı saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil ve kuzeydeki Mezar-ı Şerif kentinde peş peşe düzenlenen bombalı saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti.

Taliban geçici hükümetinin Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halid Zadran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Kabil'in Trafik Kavşağı'nda bulunan Hz. Zekeriya Camisi'nde akşam namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Başkent Kabil'deki Emergency Hastanesinden yapılan açıklamada, saldırılarda yaralanarak hastaneye getirilen 22 kişiden 5'inin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Öte yandan Belh Emniyet yetkilileri, Mezar-ı Şerif'in Karte-i Aryana ve Karte-i Baba Ali Şir bölgelerinde sivilleri taşıyan minibüslere yönelik bombalı saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran yetkililer, 15 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Görgü tanıkları ise saldırıda ölenlerin sayısının 10'dan fazla olduğunu ve saldırıların Hazara Şiilerinin minibüslerine yönelik yapıldığını öne sürdü.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afganistan'da peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 14 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afganistan'da peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 14 kişi öldü - Son Dakika
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