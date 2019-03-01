Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Polis Karakoluna Saldırı: 3 Ölü

Afganistan'da Polis Karakoluna Saldırı: 3 Ölü

1 saat önce

Taliban militanlarının Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Kuhsan ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 3 polisin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Polis Karakoluna Saldırı: 3 Ölü, System.String[]
Taliban militanlarının Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Kuhsan ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 3 polisin öldüğü bildirildi.

Herat Emniyet Müdürü General Aminullah Amarhil, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kuhsan'daki polis karakoluna saldırması sonucu 3 polisin hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırıda bir polisin yaralandığını ifade eden Amarhil, saldırının ardından çıkan çatışmada iki militanın da öldürüldüğünü belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:09 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin'deki Kuyumcu Soygunu - Olayla İlgili Bir Polis Gözaltına Alındı Bırakıldığı Teneşirde Ölen Bebek, 'Çp 51' Koduyla Toprağa Verildi

Genç Kadın, Cezaevinden İzinli Çıkan Eşini Patronu Olan Sevgilisine Öldürttü Sera Tokdemir'den Yürek Burkan Açıklama: Oğluma Babasının Öldüğünü Söyleyemedim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 16:07:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Polis Karakoluna Saldırı: 3 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]