Afganistan'da Polis Karakoluna Saldırı: 3 Ölü
1 saat önce
Taliban militanlarının Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Kuhsan ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 3 polisin öldüğü bildirildi.
Taliban militanlarının Afganistan
'ın batısındaki Herat vilayetinin Kuhsan ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 3 polisin öldüğü bildirildi.
Herat Emniyet Müdürü General Aminullah Amarhil, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kuhsan'daki polis karakoluna saldırması sonucu 3 polisin hayatını kaybettiğini söyledi.
Saldırıda bir polisin yaralandığını ifade eden Amarhil, saldırının ardından çıkan çatışmada iki militanın da öldürüldüğünü belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:09 Kaynak: AA
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