Son Dakika Haberleri: Afganistan'da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 ölü
Son Dakika Güncel Afganistan'da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 ölü

Afganistan'da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 ölü

40 dakika önce

Afganistan'ın Parvan vilayetinde polis karakoluna yönelik silahlı saldırıda iki polis hayatını kaybetti.

Afganistan'da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 ölü, System.String[]

Afganistan'ın Parvan vilayetinde polis karakoluna yönelik silahlı saldırıda iki polis hayatını kaybetti.

Parvan Emniyet Müdürü Muhammed Mahfuz Valizada, basına yaptığı açıklamada, Parvan'ın Çarikar şehrindeki polis karakoluna kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda iki polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Valizada, saldırganın bölgeden uzaklaştığını, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:32 Kaynak: AA
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