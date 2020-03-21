Afganistan'da polis karakoluna Taliban saldırısında 4 güvenlik görevlisi öldü - Son Dakika
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Afganistan'da polis karakoluna Taliban saldırısında 4 güvenlik görevlisi öldü

6 saat önce

Afganistan'da Taliban militanlarının, Kapisa vilayetinin Nicrab ilçesinde polis karakoluna düzenlediği saldırıda 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Afganistan'da polis karakoluna Taliban saldırısında 4 güvenlik görevlisi öldü, System.String[]

Afganistan'da Taliban militanlarının, Kapisa vilayetinin Nicrab ilçesinde polis karakoluna düzenlediği saldırıda 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Kapisa Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şaik Şuriş, basına yaptığı açıklamada, militanların, Nicrab'ın Dere-i Afganiye bölgesindeki polis karakoluna saldırı düzenlediğini söyledi.

Şuriş, çıkan çatışmada 4 güvenlik görevlisinin ve 3 militanın öldüğünü belirtti.

Taliban militanlarının dün Zabul vilayetinde bir karakola düzenlediği saldırıda 20'den fazla güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Afganistan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:52 Kaynak: AA

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