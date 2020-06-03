Afganistan'da polis memuru 2 meslektaşını öldürdü - Son Dakika

Afganistan'da polis memuru 2 meslektaşını öldürdü

Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde bir polis memurunun iki meslektaşını silahla vurarak öldürdüğü bildirildi.

Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde bir polis memurunun iki meslektaşını silahla vurarak öldürdüğü bildirildi.

Uruzgan Valiliği Sözcüsü Zilgey İbadi, basına yaptığı açıklamada, Uruzgan'ın Sufiyan bölgesinde bir polis memurunun, aynı karakolda görev yaptığı polislerin üzerine ateş açtığını söyledi. İbadi, saldırıda iki polis memurunun yaşamını yitirdiğini, iki polis memurunun yaralandığını belirtti. Sözcü İbadi, saldırganın daha sonra öldürdüğü meslektaşlarının silahlarını da alarak Taliban safına katıldığını ifade etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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