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Afganistan'da polis merkezine saldırı: 9 ölü
6 saat önce
Afganistan'ın başkenti Kabil'in kuzeyindeki polis merkezine Taliban'ın düzenlediği saldırıda 9 polis hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:01 Kaynak: DHA
Afganistan'ın başkenti Kabil'in kuzeyindeki polis merkezine Taliban'ın düzenlediği saldırıda 9 polis hayatını kaybetti.
Başkent Kabil'in kuzeyindeki Bağlan bölgesinde polis merkezine saldırı düzenlendi. Taliban'ın üstlendiği saldırıda 9 polis hayatını kaybederken, 3 polisin de kayıp olduğu belirtildi. Taliban, polis merkezindeki mühimmat ve silahları aldığını iddia etti.
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