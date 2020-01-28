Afganistan'da polis merkezine saldırı: 9 ölü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Afganistan'da polis merkezine saldırı: 9 ölü - Son Dakika Dünya

Afganistan'da polis merkezine saldırı: 9 ölü

6 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'in kuzeyindeki polis merkezine Taliban'ın düzenlediği saldırıda 9 polis hayatını kaybetti.

Afganistan'da polis merkezine saldırı: 9 ölü, System.String[]

Afganistan'ın başkenti Kabil'in kuzeyindeki polis merkezine Taliban'ın düzenlediği saldırıda 9 polis hayatını kaybetti.

Başkent Kabil'in kuzeyindeki Bağlan bölgesinde polis merkezine saldırı düzenlendi. Taliban'ın üstlendiği saldırıda 9 polis hayatını kaybederken, 3 polisin de kayıp olduğu belirtildi. Taliban, polis merkezindeki mühimmat ve silahları aldığını iddia etti.


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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:01 Kaynak: DHA
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