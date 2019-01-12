Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Polis Merkezine Silahlı Saldırı: 5 Ölü

Afganistan'da Polis Merkezine Silahlı Saldırı: 5 Ölü

44 dakika önce

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Polis Merkezine Silahlı Saldırı: 5 Ölü, System.String[]
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Herat Valiliği Sözcüsü Ceylani Farhad, gazetecilere yaptığı açıklamada, silahlı 2 kişinin, Herat'ın 6. Polis Merkezi'ne girerek rastgele ateş açmaya başladığını söyledi.

Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Farhad, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.

Farhad, saldırganların yaklaşık bir saat süren çatışmanın ardından etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Görgü tanıkları ise hala silah seslerinin duyulduğunu dile getirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 07:42 Kaynak: AA

Afganistan, Polis, Güncel
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