Afganistan'da protestocuların üzerine ateş açıldı: 4 ölü - Son Dakika

Şahab, polis saldırısında 12 sivilin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Protestocular adına konuşan Şah Mahmud Şahab, polisin göstericiler üzerine ateş açması neticesinde biri gazeteci 4 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Gösterinin sonunda protestocuların Gor Emniyet Müdürlüğünü taşladığını ifade eden Hazi, polislerin göstericiler üzerine ateş açması sonucu birkaç kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Gor Valisi Gulam Nasır Hazi, basına yaptığı açıklamada, Gor sakinlerinin, hükümet yardımlarının adil dağıtımı yapılmadığı gerekçesiyle protesto düzenlediğini söyledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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