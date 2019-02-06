Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Radyo İstasyonu Binasına Saldırı: 2 Ölü

Afganistan'da Radyo İstasyonu Binasına Saldırı: 2 Ölü

55 dakika önce

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinde yerel yayın yapan bir radyo istasyonuna düzenlenen silahlı saldırıda iki gazetecinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Afganistan'da Radyo İstasyonu Binasına Saldırı: 2 Ölü, System.String[]
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinde yerel yayın yapan bir radyo istasyonuna düzenlenen silahlı saldırıda iki gazetecinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Tahar Valiliği sözcüsü Cevad Hicri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin, Tahar'da yerel yayın yapan Hamsada isimli bir radyo istasyonu binasına saldırdığını belirtti.

Saldırıda binadaki iki gazetecinin hayatını kaybettiğini ifade eden Hicri, silahlı kişilerin, saldırının ardından bölgeden uzaklaştığını, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:13 Kaynak: AA

Afganistan, Güncel
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