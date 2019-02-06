Afganistan'da Radyo İstasyonuna Silahlı Saldırı: 2 Ölü
1 saat önce
– Afganistan'da bir radyo istasyonuna düzenlenen silahlı saldırıda, 2 kişi hayatını kaybetti.
– Afganistan
'da bir radyo istasyonuna düzenlenen silahlı saldırıda, 2 kişi hayatını kaybetti.
Olay, Afganistan'ın Tahar vilayet merkezinde, Talukan'da meydana geldi. Tahar polisinin aktardığına göre, kimliği belirsiz silahlı bir saldırgan radyo istasyonunun Talukan'daki ofisine gece saatlerinde girerek radyo çalışanlarına ateş açtı ve saldırı sonrası hemen olay yerini terk etti.
Hamsada Radyo yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre ise 6 yıldır radyoda çalışmakta olan 28 yaşındaki Shafiqullah Arya isimli bir gazeteci ve 2 yıldır radyoda çalışmakta olan 26 yaşındaki Rahimullah Rahmani isimli sunucu, saldırıda hayatını kaybetti.
Saldırı nedeninin henüz bilinmediği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:15 Kaynak: DHA
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