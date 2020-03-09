Afganistan'da rakip cumhurbaşkanlarından iki farklı yemin töreni - Son Dakika
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Afganistan'da rakip cumhurbaşkanlarından iki farklı yemin töreni

25 dakika önce

Afganistan, gün içerisinde iki farklı cumhurbaşkanlığı yemin törenine sahne oldu. Biri, 28 Eylül 2019'da yapılan seçimlerin resmi sonuçlarına göre oyların yüzde 50,64'ünü alan Eşref Gani, diğeri, seçim sonuçlarının hile ile Gani'ye verildiğini öne süren rakibi Abdullah Abdullah

Afganistan'da rakip cumhurbaşkanlarından iki farklı yemin töreni, System.String[]

Afganistan, gün içerisinde iki farklı cumhurbaşkanlığı yemin törenine sahne oldu.


Birisi, 28 Eylül 2019'da yapılan seçimlerin resmi sonuçlarına göre oyların yüzde 50,64'ünü alan Eşref Gani, diğeri, seçim sonuçlarının hile ile Gani'ye verildiğini öne süren rakibi Abdullah Abdullah.

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Afganistan, Eşref Gani, Eylül, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:17 
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