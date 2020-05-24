Afganistan'da Ramazan Bayramı coşkusu - Son Dakika

Afganistan'da halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram namazını kılmak için camileri doldurdu.

Kovid-19 vaka sayısının gün geçtikçe arttığı ülkede Ramazan Bayramı dolayısıyla halk, sabah erken saatlerde başkent Kabil olmak üzere, pek çok bölgede camilere akın etti.

Halk, kuzeydeki Mezar-ı Şerif kentindeki Ravza-i Şerif Camisi'nde bayram namazını kıldı.

Her sene geleneksel olarak bayram namazına katılarak halka hitap eden yerel yöneticiler ise Kovid-19 nedeniyle bayram namazına iştirak etmedi.

Yüzlerce kişinin katıldığı namazdan sonra okunan hutbede birlik ve beraberliğin yanı sıra ülkede barışın önemi vurgulandı.

Ayrıca Kovid-19 salgınının insanlığın üzerinde hızlı bir şekilde etkisini kaybetmesi için dua edildi.

Sıkı güvenlik önlemleri altında kılınan bayram namazı sonrası halk, Kovid-19 salgını nedeniyle geleneksel hale gelen ve yıllardır devam eden bayramlaşma törenine katılmadı.