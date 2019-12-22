Son Dakika › Dünya › Afganistan'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Eşref Gani koltuğunu korudu - Son Dakika Dünya
Afganistan'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Eşref Gani koltuğunu korudu
6 saat önce
Afganistan'da eylül ayında düzenlenen seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre, Eşref Gani yüzde 50,64 oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi. 28 Eylül'de yapılan seçimlerde, hile yapıldığı iddiaları ve sayımda yaşanan sorunlardan dolayı sonuçların açıklanması ertelenmişti.
Afganistan'da eylül ayında düzenlenen seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre Eşref Gani yeniden cumhurbaşkanı seçildi.
Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Hava Alem Nuristani, Gani'nin yüzde 50,64 oy aldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:34
Son Dakika Fransa'da polisler, fotoğrafı göstermedi diye gazeteciyi gözaltına aldılar Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 131 bin liralık emekli maaşı almaktan vazgeçti Rum Yönetimi lideri Anastasiadis: Kıbrıs'ta gerilim istemiyoruz İran'da 5,0 büyüklüğünde deprem! Tüm resmi kurumlar uyarıldı