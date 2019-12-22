Afganistan'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Eşref Gani koltuğunu korudu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Afganistan'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Eşref Gani koltuğunu korudu - Son Dakika Dünya

Afganistan'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Eşref Gani koltuğunu korudu

6 saat önce

Afganistan'da eylül ayında düzenlenen seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre, Eşref Gani yüzde 50,64 oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi. 28 Eylül'de yapılan seçimlerde, hile yapıldığı iddiaları ve sayımda yaşanan sorunlardan dolayı sonuçların açıklanması ertelenmişti.

Afganistan'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Eşref Gani koltuğunu korudu, System.String[]

Afganistan'da eylül ayında düzenlenen seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre Eşref Gani yeniden cumhurbaşkanı seçildi.


Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Hava Alem Nuristani, Gani'nin yüzde 50,64 oy aldığını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı, Eşref Gani, Afganistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:34 
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