Afganistan'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Eşref Gani koltuğunu korudu

Afganistan'da eylül ayında düzenlenen seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre Eşref Gani yeniden cumhurbaşkanı seçildi.



Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Hava Alem Nuristani, Gani'nin yüzde 50,64 oy aldığını açıkladı.