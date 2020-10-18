Afganistan'da roketli saldırıda 2 kişi öldü - Son Dakika

Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde Taliban militanları tarafından atılan roket mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu, 2 sivil hayatını kaybetti.

Uruzgan Valiliği Sözcüsü Ahmad Şah Sahil, gazetecilere yaptığı açıklamada, Uruzgan'ın Dehravud ilçesine bağlı Zertale köyünde Taliban militanları tarafından atılan roket mermisinin bir eve isabet ettiğini bildirdi.

Sahil, saldırıda 2 sivilin öldüğünü, 2 çocuğun yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.