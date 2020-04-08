Afganistan'da roketli saldırıda 3 çocuk öldü - Son Dakika

Afganistan'da roketli saldırıda 3 çocuk öldü
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Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Daman ilçesinde roketli saldırı sonucu 3 çocuk hayatını kaybetti, 9 çocuk yaralandı.
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Daman ilçesinde roketli saldırı sonucu 3 çocuk hayatını kaybetti, 9 çocuk yaralandı.
Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Barikzey, yaptığı açıklamada, Daman ilçesinde belirsiz bir bölgeden atılan roket mermisinin bir eve isabet ettiğini söyledi.
Saldırıda 3 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirten Barikzey, 9 çocuğun da yaralandığını ifade etti.
Barikzey, roket saldırısının kimin tarafından gerçekleştirildiğinin araştırıldığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:42 Kaynak: AA
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