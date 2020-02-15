Afganistan'da şair Ali Şir Nevai ile hükümdar Babür Şah anıldı - Son Dakika
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Afganistan'da şair Ali Şir Nevai ile hükümdar Babür Şah anıldı

6 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Emir Ali Şir Nevai Vakfınca düzenlenen törende şair Ali Şir Nevai ve hükümdar Babür Şah anıldı.

Afganistan'da şair Ali Şir Nevai ile hükümdar Babür Şah anıldı, System.String[]

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Emir Ali Şir Nevai Vakfınca düzenlenen törende şair Ali Şir Nevai ve hükümdar Babür Şah anıldı.


Kabil'deki TİKA'nın Sürekli Eğitim Merkezi ve Babür Şah Bahçesi'nde düzenlenen törene, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Afganistan Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı, TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal, bakanlar, milletvekilleri, şairler ve çok sayıda davetli katıldı.

Törendeki konuşmalarda, Ali Şir Nevai ve Babür Şah'ın hayatı, yaptığı çalışmalar ve siyasi faaliyetlerine değinildi.

Törende, Ali Şir Nevai ve Babür Şah konulu panel düzenlendi, ses sanatçıları Ali Şir Nevai'nin şiirlerinden parçalar seslendirdi.

Babür Bahçesi'nde bulunan hükümdar Babür Şah'ın mezarına çelenk ve çiçekler bırakıldı.

Ali Şir Nevai ve Babür Şah

Şair Ali Şir Nevai, 1441'de Afganistan'ın batısındaki Herat kentinde dünyaya geldi.

Eğitimini Horasan ve Semerkant'ta tamamlayan Nevai Türkçe, Arapça ve Farsça öğrendi.

Sultan Hüseyin Baykara döneminde vezirlik yapan Nevai, görevinden istifa ettikten sonra bilim ve sanat alanında çalıştı. 30'a yakın eser yazan Nevai 1501'de doğduğu şehir Herat'ta hayatını kaybetti.

Babür Şah da 1483'te Özbekistan sınırları içerisinde yer alan Andican kasabasında dünyaya geldi.

Babası öldükten sonra Fergana'ya hükümdar olan ve yönettiği toprakları Hindistan'a kadar genişleten Babür Şah, 26 Aralık 1530'da Agra'da hayatını kaybetti.

Agra'ya gömülen Babür Şah'ın mezarı, 1539'da Kabil'deki Babür Bahçelerine nakledildi, 1646'da da kabri üzerine türbe inşa edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:46 Kaynak: AA
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