Son Dakika Haberleri: Afganistan'da saldırı: 12 ölü, 49 yaralı
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Afganistan'da saldırı: 12 ölü, 49 yaralı

1 saat önce

Gazne vilayetindeki Milli İstihbarat Başkanlığı binasına düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.

Afganistan'da saldırı: 12 ölü, 49 yaralı, System.String[]
Gazne vilayetindeki Milli İstihbarat Başkanlığı binasına düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:07 
Gazne, Ekonomi
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