Afganistan'da saldırı: 12 ölü, 49 yaralı
1 saat önce
Gazne vilayetindeki Milli İstihbarat Başkanlığı binasına düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.
Gazne
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:07
vilayetindeki Milli İstihbarat Başkanlığı binasına düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.
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