Afganistan'da saldırı: bir çocuk öldü, 9 yaralı
1 saat önce
Cumhurbaşkanını belirlemek için halkın sandık başına gittiğiAfganistan'da meydana gelen bombalı saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:00 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanını belirlemek için halkın sandık başına gittiği Afganistan
'da meydana gelen bombalı saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.
Patlama, Afganistan'ın Helmend eyaletinde meydana geldi. Patlamanın bir askeri kontrol noktasında meydana geldiği, bir çocuğun hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.
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