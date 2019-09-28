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Afganistan'da saldırı: bir çocuk öldü, 9 yaralı

1 saat önce

Cumhurbaşkanını belirlemek için halkın sandık başına gittiğiAfganistan'da meydana gelen bombalı saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Afganistan'da saldırı: bir çocuk öldü, 9 yaralı, System.String[]
Cumhurbaşkanını belirlemek için halkın sandık başına gittiği
Afganistan'da meydana gelen bombalı saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Patlama, Afganistan'ın Helmend eyaletinde meydana geldi. Patlamanın bir askeri kontrol noktasında meydana geldiği, bir çocuğun hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.


Afganistan, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:00 Kaynak: DHA
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