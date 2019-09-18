Son Dakika Haberleri: Afganistan'da saldırı sonrası çıkan çatışma devam ediyor: 13 yaralı
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Afganistan'da saldırı sonrası çıkan çatışma devam ediyor: 13 yaralı

47 dakika önce

Afganistan'ın doğusunda bulunan Celalabad şehrinde hükümet binasına gerçekleştirilen intihar saldırısının ardından çıkan çatışmalarda yaralanan 13 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Afganistan'da saldırı sonrası çıkan çatışma devam ediyor: 13 yaralı, System.String[]

Afganistan'ın doğusunda bulunan Celalabad şehrinde hükümet binasına gerçekleştirilen intihar saldırısının ardından çıkan çatışmalarda yaralanan 13 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.


Afganistan'ın Celalabad şehrinde hükümet binasının hedef alındığı bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırının ardından polis özel kuvvetlerinin çatışmaya girdiği belirtildi. İntihar saldırısı sonrası çıkan çatışmalarda 13 kişinin yaralandığı bildirilirken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı, çatışmaların ise sürdüğü bilgisi paylaşıldı.


Vali Sözcüsü Ataullah Khogyani, saldırının ardından belirsiz sayıda saldırganın binaya girdiğini açıklamıştı. - KABİL

Afganistan, Celalabat, Hükümet, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:43 Kaynak: İHA
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