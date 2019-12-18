Afganistan'da savaşın çocukları: Son 10 yılda 6 bin 500 çocuk öldü, 15 bini yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Afganistan'da savaşın çocukları: Son 10 yılda 6 bin 500 çocuk öldü, 15 bini yaralandı - Son Dakika Dünya

Afganistan'da savaşın çocukları: Son 10 yılda 6 bin 500 çocuk öldü, 15 bini yaralandı

6 saat önce

Afganistan arazilerinde bulunan mayın ve bombalar yüzünden her ay ortalama 150 kişi hayatını kaybediyor. Fakat durumun en üzücü yanı ise, ölen veya yaralanan her 10 kişiden 8'inin çocuk olması. Bunun sebebi de bazı mayınların oyuncaklara benzemesi.

Afganistan'da savaşın çocukları: Son 10 yılda 6 bin 500 çocuk öldü, 15 bini yaralandı, System.String[]

On yıllardır savaşların esiri olan Afganistan, dünyada en çok patlamamış mayın ve bomba barındıran ülkelerden biri.


Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre Afgan topraklarında bulunan mayın ve bombalar yüzünden her ay ortalama 150 kişi hayatını kaybediyor. Fakat durumun en üzücü yanı ise, ölen veya yaralanan her 10 kişiden 8'inin çocuk olması. Bunun sebebi de bazı mayınların oyuncaklara benzemesi.

Euronews.com'da Görüntüle

Afganistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 07:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uçakta olay çıkaran kadın adliyeye girişinde kendini yere attı
Suriyeli aile, iki çocuğunu bir gün arayla feci şekilde kaybetti 6 çocuk annesi eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü Mersin'de 6 çocuk annesi, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Son Dakika Haberleri
01:39 Ankara'da aynı aileden 4 kişi doğalgazdan zehirlendi - Son Dakika Haber
01:20 2020 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
01:00 Güvenlik soruşturması usullerine ilişkin teklif Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika Haber
00:57 Birleşik Arap Emirlikleri uzay araştırmalarında atağa geçti - Son Dakika Haber
00:46 Düzce'de ahır alev alev yandı - Son Dakika Haber
00:38 Otobüsle hafif ticari araç kavşakta çarpıştı! Karı koca hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
00:26 Libya'da Hafter'e karşı seferberlik başlatan şehir sayısı 9 oldu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 01:53:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afganistan'da savaşın çocukları: Son 10 yılda 6 bin 500 çocuk öldü, 15 bini yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]