Son Dakika Haberleri: Afganistan'da savcı öldürüldü
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Afganistan'da savcı öldürüldü

35 dakika önce

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde görev yapan bir savcının, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'da savcı öldürüldü, System.String[]

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde görev yapan bir savcının, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.

Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, Helmand vilayetinin 9. bölgesinde bir savcının, silahlı kişilerin saldırısına uğradığını söyledi.

Saldırıda savcının yaşamını yitirdiğini ifade eden Zuvak, saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Yaklaşık 2 hafta önce de ülkenin Gur vilayetinde Abdul Mumin adında bir savcı da uğradığı silahlı saldırıda ölmüştü.

Afganistan, Helmand, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 10:14 Kaynak: AA
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