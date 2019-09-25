Son Dakika Haberleri: Afganistan'da seçim bürosuna bombalı saldırı
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Afganistan'da seçim bürosuna bombalı saldırı

3 dakika önce

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde seçim bürosuna düzenlenen bombalı saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Afganistan'da seçim bürosuna bombalı saldırı, System.String[]

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde seçim bürosuna düzenlenen bombalı saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kandahar'ın 4. bölgesinde bulunan mevcut Cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı adayı Eşref Gani'nin seçim bürosu girişine yerleştirilen bombanın patladığını belirtti.

Barikzey, saldırıda biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdiğini, 7 kişi de yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimi 28 Eylül'de yapılacak.

Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:24 Kaynak: AA
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