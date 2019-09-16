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Afganistan'da seçim güvenliği

1 saat önce

Afganistan'da 28 Eylül'de gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında ülke güvenliğinin seçime hazır olduğu ifade edildi.

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Afganistan'da 28 Eylül'de gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında ülke güvenliğinin seçime hazır olduğu ifade edildi.

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde halka bilgilendirme toplantıları devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ruhullah Ahmad Zai, Bağımsız Seçim Komisyonu Sözcüsü Abdul Aziz İbrahimi'nin yanı sıra çok sayıda yetkilinin katıldığı toplantıda seçim güvenliğine ilişkin bilgiler paylaşıldı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Rahimi, toplantıda gerçekleştirdiği konuşmada Afgan güvenlik güçlerinin seçime hazır olduklarını ifade ederek, "Afganistan'ın 34 velayetinde 4 bin 942 seçim merkezi aktif. Güvenlik her açıdan sağlanıyor" dedi.

Bağımsız Seçim Komisyon Sözcüsü Abdul Aziz İbrahimi, Afgan güvenlik güçlerine ülke genelinde güvenliği sağladıkları için teşekkür ederek başladığı açıklamasında, seçim için gerekli malzemeleri seçimden 1 gün önce tüm Afganistan seçim merkezlerine ulaştıracaklarını ifade etti.

(İHA)

Afganistan, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:35 Kaynak: İHA
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