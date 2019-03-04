Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Seçim Komisyonlarına Yeni Atamalar

Afganistan'da Seçim Komisyonlarına Yeni Atamalar

27 dakika önce

Afganistan'da, geçen ay görevden alınan Bağımsız Seçim Komisyonu ile Seçim Şikayet Komisyonu başkanları ve üyelerinin yerine yenileri atandı.

Afganistan'da Seçim Komisyonlarına Yeni Atamalar, System.String[]
Afganistan'da, geçen ay görevden alınan Bağımsız Seçim Komisyonu ile Seçim Şikayet Komisyonu başkanları ve üyelerinin yerine yenileri atandı.

Afganistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Bağımsız Seçim Komisyonu üyeliğine 7, Seçim Şikayet Komisyonu üyeliğine de 5 kişinin atandığı, ayrıca komisyonların başkanlarının da belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, yeni atananların bugün resmen görevlerine başladığı aktarıldı.

Afganistan'da hükümet, şubatta seçim komisyonları başkanları ve üyelerinin görevine son vermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:31 Kaynak: AA

Afganistan, Güncel
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