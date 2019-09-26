Afganistan'da seçim önlemi: 100 bin güvenlik görevlisi sandıkların başında
1 saat önce
Afganistan'da seçim önlemi: 100 bin güvenlik görevlisi sandıkların başında
Afganistan'da cumartesi günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Taliban'ın tehditleri karşısında güvenlik önlemleri hat safhaya çıktı. Ülkede 29 binden fazla oy kullanma merkezine toplamda 100 binden fazla polis ve asker yerleştirildi.
Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan Operasyonlar ve Planlama Genel Müdürü Abdul Mokim Abdulrahimzai "Tüm güvenlik önlemleri en üst seviyede. Seçimlerin başında etkisiz hale getirme, tutuklama ya da rahatsız etme operasyonları yürütüldü." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:15
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