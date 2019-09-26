Son Dakika Haberleri: Afganistan'da seçim önlemi: 100 bin güvenlik görevlisi sandıkların başında
Son Dakika Dünya Haber

Afganistan'da seçim önlemi: 100 bin güvenlik görevlisi sandıkların başında

1 saat önce

Afganistan'da seçim önlemi: 100 bin güvenlik görevlisi sandıkların başında

Afganistan'da seçim önlemi: 100 bin güvenlik görevlisi sandıkların başında, System.String[]

Afganistan'da cumartesi günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Taliban'ın tehditleri karşısında güvenlik önlemleri hat safhaya çıktı. Ülkede 29 binden fazla oy kullanma merkezine toplamda 100 binden fazla polis ve asker yerleştirildi.


Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan Operasyonlar ve Planlama Genel Müdürü Abdul Mokim Abdulrahimzai "Tüm güvenlik önlemleri en üst seviyede. Seçimlerin başında etkisiz hale getirme, tutuklama ya da rahatsız etme operasyonları yürütüldü." dedi.

Euronews.com'da Görüntüle

Afganistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Odasında ölen üniversitelinin cesedi iki ay sonra bulundu
Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi Ümit Nazlı Boyner, araçta sigara içenlere kesilen cezaları eleştirdi: Özel araba eşittir özel alan, kime ne? "Gece 4'te deprem olacak" söylentisine AFAD ve iBB'den uyarı: İtibar etmeyin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 23:24:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan'da seçim önlemi: 100 bin güvenlik görevlisi sandıkların başında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]