Son Dakika Haberleri: Afganistan'da seçim sonuçları bir hafta sonra açıklanacak
Son Dakika Güncel Afganistan'da seçim sonuçları bir hafta sonra açıklanacak

Afganistan'da seçim sonuçları bir hafta sonra açıklanacak

1 saat önce

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının bir hafta sonra açıklanacağı bildirildi.

Afganistan'da seçim sonuçları bir hafta sonra açıklanacak, System.String[]

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının bir hafta sonra açıklanacağı bildirildi.

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Sözcüsü Zabihullah Sadat, basına yaptığı açıklamada, sayılan oyların sisteme girişinde bazı teknik sorunlar yaşadıklarını, meydana gelen gecikmeye rağmen seçim sonuçlarının bir hafta sonra duyurulacağını söyledi.

Aksaklıkların internetten kaynaklanan sorunlar nedeniyle meydana geldiğini belirten Sadat, oy sayımı ve kayıt işleminde şeffaf çalıştıklarını, bundan kimsenin şüphe etmemesi gerektiğini bildirdi.

Sadat, seçim sonuçlarını açıklama konusunda yaşanan gecikme için halktan özür diledi.

Afganistan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimi sonucunun 19 Ekim'de açıklanması bekleniyordu.

Taliban'ın devrilmesinin ardından 4'üncü seçim

Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.

14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimde, 9 milyon 600 bin seçmenden 2 milyon 695 bini oy kullanmıştı.

Ülkede 2014'te gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım yüzde 50'nin üzerindeydi.

Cumhurbaşkanı, Afganistan, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 01:16 Kaynak: AA
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