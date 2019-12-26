Afganistan'da seçim sonuçlarına itiraz süreci bitti - Son Dakika

Afganistan Seçim Şikayet Komisyonu Başkanı Zuhra Bayan Şinvari, cumhurbaşkanlığı seçim sonucuyla ilgili 16 bin 500 itiraz başvurusu aldıklarını belirterek şikayet sürecinin bittiğini, değerlendirme sürecinin başladığını açıkladı.

Başkan Şinvari, komisyon binasında düzenlediği basın toplantısında, cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin şikayetler için ayrılan 3 gün sürenin sona erdiğini açıkladı.

Şinvari, şikayetlerin inceleneceğini ifade ederek "Şu ana kadar 16 bin 500 şikayet dilekçesi elimize ulaştı, bugünden itibaren değerlendirme süreci başladı." dedi.

Adaylar arasında en çok Abdullah Abdullah tarafından seçim sonucuna itiraz edildiğini aktaran Şinvari, Gülbeddin Hikmetyar, Eşref Gani ve Rahmatullah Nabil'in de seçim sonucuyla ilgili şikayetlerini kendilerine ilettiğini belirtti.

Şinvari, itiraz dilekçelerinin değerlendirmesinin başladığını ve en kısa zamanda sonucu paylaşacaklarını açıkladı.

Şikayet komisyonunun vereceği kararın ardından seçim komisyonu kesin sonuçları açıklayacak.

İtirazlar seçim sonuçlarının açıklanmasını geciktirdi

Afganistan'da 20 Nisan'da düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanı seçimi, iki kez ertelenerek 28 Eylül'de yapılmıştı.

14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimin ardından yapılan itirazlar nedeniyle 19 Ekim'de açıklanacağı duyurulan seçim sonuçları, 22 Aralık'ta açıklanmıştı.

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Hava Alem Nuristani, hafta sonu, cumhurbaşkanı seçiminin kesin olmayan sonuçlarını açıkladı.

Nuristani, mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yüzde 50,64, Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ın yüzde 39,52 ve Gulbeddin Hikmetyar'ın yüzde 3,85 oy aldığını duyurmuştu.

Ülkede, Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapıldı.

Öte yandan 2014'te yapılan cumhurbaşkanı seçiminde de hile karıştırıldığı iddiasıyla sonuçlar açıklanmamış ve dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin girişimiyle mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah arasında devlet kurumlarının paylaşılması neticesinde milli birlik hükümeti kurulmuştu.