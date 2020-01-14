Afganistan'da seçim sonuçlarına itirazların değerlendirmesi tamamlandı - Son Dakika

Afganistan Seçim Şikayet Komisyonu, adayların seçim sonuçlarına yönelik itiraz dilekçelerinin değerlendirmesinin tamamlandığını açıkladı.

Seçim Şikayet Komisyonu Başkanı Zuhra Bayan Şinvari, yaptığı açıklamada, adayların seçim sonuçlarına yönelik itiraz dilekçelerinin titizlikle incelenerek değerlendirmesinin yapıldığını söyledi.

Değerlendirme sonucu 16 bin 500 itiraz dilekçesinden 9 bin 866'sının yeterli delil olmadığı gerekçesiyle işleme alınmadığını belirten Şinvari, 5 bin 316 seçim merkezindeki oyların yeniden sayılması kararı alındığını vurguladı.

Şinvari, seçim sürecinde yolsuzluk yapan 75 kişiye para cezası verildiğini, 71 seçim komisyonu çalışanının da görevden alındığını kaydetti.

Değerlendirmeye ilişkin itirazların süresinin 3 gün olduğunu ifade eden Şinvari, itiraz dilekçelerinin tarafsız şekilde ele alındığını vurguladı.

İtirazlar, seçim sonuçlarının açıklanmasını geciktirdi

Afganistan'da 20 Nisan'da düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanı seçimi, iki kez ertelenerek 28 Eylül'de yapılmıştı.

14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimin ardından yapılan itirazlar nedeniyle 19 Ekim'de açıklanacağı duyurulan seçim sonuçları, 22 Aralık'ta açıklanmıştı.

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Hava Alem Nuristani, 22 Aralık'ta cumhurbaşkanı seçiminin kesin olmayan sonuçlarını açıklamıştı.

Nuristani, mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yüzde 50,64, Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ın yüzde 39,52 ve Gulbeddin Hikmetyar'ın yüzde 3,85 oy aldığını duyurmuştu.

Öte yandan 2014'te yapılan cumhurbaşkanı seçiminde de hile karıştırıldığı iddiasıyla sonuçlar açıklanmamış ve dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin girişimiyle mevcut Cumhurbaşkanı Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah arasında devlet kurumlarının paylaşılmasının ardından milli birlik hükümeti kurulmuştu.

Ülkede, Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapıldı.