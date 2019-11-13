Son Dakika Haberleri: Afganistan'da seçim sonuçlarının açıklanması tekrar ertelendi
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Afganistan'da seçim sonuçlarının açıklanması tekrar ertelendi

7 saat önce

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının açıklanmasının tekrar ertelendiği açıklandı.

Afganistan'da seçim sonuçlarının açıklanması tekrar ertelendi, System.String[]

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının açıklanmasının tekrar ertelendiği açıklandı.


Afganistan Bağımsız Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Avrang Zib, basına yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarının açıklanmasının belirsiz süreliğine ertelendiğini söyledi.

Sonuçların açıklanmasının ertelenmesi nedeninin oy sayımının yeniden başlamasına tepkilerin artması olduğunu ifade eden Zib, 2 gündür 25 vilayette devam eden oyların yeniden sayma işleminin de durdurulduğunu belirtti.

Daha önce 19 Ekim'de açıklanması hedeflenen seçim sonuçları, 14 Kasım'a ertelenmişti.

Öte yandan Afganistan İcra Kurulu Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Abdullah Abdullah, cumhurbaşkanı adaylarından Gülbeddin Hikmetyar ve Rahmatullah Nebil, oyların yeniden sayılmasını istemediklerini açıklamıştı.

Taliban'ın devrilmesinin ardından 4'üncü seçim

Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.

14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimde, 9 milyon 600 bin seçmenden 2 milyon 695 bini oy kullanmıştı.

Ülkede, 2014'te gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım yüzde 50'nin üzerindeydi.

Cumhurbaşkanı, Afganistan, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:58 Kaynak: AA
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