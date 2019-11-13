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Afganistan'da seçim sonuçlarının açıklanması ikinci kez ertelendi
6 saat önce
Afganistan'da cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının açıklanması ikinci kez ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:09 Kaynak: İHA
Afganistan'da cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının açıklanması ikinci kez ertelendi.
Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının açıklanması yine ertelendi. Seçim sonuçlarının açıklamasının ikinci kez ertelendiği Afganistan'da Bağımsız Seçim Komisyonu Sözcüsü Abdul Aziz İbrahimi, "Ön sonucun açıklanması teknik konular çözülene kadar yarın ilan edilmeyecek" dedi.
Öte yandan 19 Ekim'de açıklanması beklenen seçim sonuçları 14 Kasım'a ertelenmişti. - KABİL
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