Afganistan'da seçim sonucuna itirazlar değerlendiriliyor - Son Dakika
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Afganistan'da seçim sonucuna itirazlar değerlendiriliyor

6 saat önce

Afganistan Seçim Şikayet Komisyonu, adayların seçim sonuçlarına yönelik verdiği itiraz dilekçelerinin değerlendirme sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Afganistan'da seçim sonucuna itirazlar değerlendiriliyor, System.String[]

Afganistan Seçim Şikayet Komisyonu, adayların seçim sonuçlarına yönelik verdiği itiraz dilekçelerinin değerlendirme sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Seçim Şikayet Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Kasım Elyasi, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim sonucuna yapılan itiraz dilekçelerinin komisyon uzmanlarınca değerlendirildiğini söyledi.

Şikayetlerin tek tek incelendiğini ifade eden Elyasi, hileli bulunan oyların kesinlikle geçersiz sayılacağını kaydetti.

Elyasi, 15 gün olan itiraz değerlendirme sürecinin, dilekçelerin fazlalığı nedeniyle uzayabileceğini belirtti.

Yaklaşık bir hafta önce adaylar arasında en çok Abdullah Abdullah tarafından seçim sonucuna itiraz edilmiş, Gülbeddin Hikmetyar, Eşref Gani ve Rahmatullah Nabil'in de seçim sonucuyla ilgili itirazları, seçim şikayet komisyonuna iletilmişti.

İtirazlar seçim sonuçlarının açıklanmasını geciktirdi

Afganistan'da 20 Nisan'da düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanı seçimi, iki kez ertelenerek 28 Eylül'de yapılmıştı.

14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimin ardından yapılan itirazlar nedeniyle 19 Ekim'de açıklanacağı duyurulan seçim sonuçları, 22 Aralık'ta açıklanmıştı.

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Hava Alem Nuristani, 22 Aralık'ta, cumhurbaşkanı seçiminin kesin olmayan sonuçlarını açıkladı.

Nuristani, mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yüzde 50,64, Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ın yüzde 39,52 ve Gulbeddin Hikmetyar'ın yüzde 3,85 oy aldığını duyurmuştu.

Ülkede, Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapıldı.

Öte yandan 2014'te yapılan cumhurbaşkanı seçiminde de hile karıştırıldığı iddiasıyla sonuçlar açıklanmamış ve dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin girişimiyle mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah arasında devlet kurumlarının paylaşılmasının ardından milli birlik hükümeti kurulmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, Eşref Gani, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:24 Kaynak: AA
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