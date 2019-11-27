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Afganistan'da seçim tartışması sürüyor

6 saat önce

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin üzerinde yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen oyların yeniden sayılması konusunda tartışmalar devam ediyor.

Afganistan'da seçim tartışması sürüyor, System.String[]

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin üzerinde yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen oyların yeniden sayılması konusunda tartışmalar devam ediyor.

Afganistan İcra Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Abdullah Abdullah, basına yaptığı açıklamada, Bağımsız Seçim Komisyonun aldığı kararların geçerliliğinin olmadığını savundu.

Seçim Komisyonunun tarafsız hareket edemediğini ifade eden Abdullah, Komisyonu, bilinen tek bir adayın etkisi altında kalarak onun emirlerine tabi olmakla suçladı.

Abdullah, "Bağımsız Seçim Komisyonunun aldığı kararları kabul etmiyoruz" diyerek Komisyonun oyların yeniden sayılmasını durdurmadığı takdirde tüm yasal yolları kullanacaklarını dile getirdi.

Böyle bir durumda yaşanacak olası krizin sorumluluğunun Bağımsız Seçim Komisyonuna ait olacağını söyleyerek seçimde kimsenin yolsuzluk yapmasına asla izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Yaklaşık iki hafta önce başlayan oyların yeniden sayılmasına mevcut Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Eşref Gani dışında tüm adaylar karşı çıkmıştı.

Taliban'ın devrilmesinin ardından 4'üncü seçim

Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.

14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimde, 9 milyon 600 bin seçmenden 2 milyon 695 bini oy kullanmıştı.

Ülkede, 2014'te gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım yüzde 50'nin üzerindeydi.

Cumhurbaşkanı, Afganistan, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:30 Kaynak: AA
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