Afganistan'da seçmen kartı dağıtılan merkeze intihar saldırısı
26 dakika önce
Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırına yakın Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad'da elektronik seçmen kartı dağıtılan kamu binasına yönelik düzenlenen intihar saldırısında en az 9 kişi yaralandı
Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırına yakın Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad'da elektronik seçmen kartı dağıtılan kamu binasına yönelik düzenlenen intihar saldırısında en az 9 kişi yaralandı.
Yetkililer, bir intihar eylemcisinin binanın giriş kapısında üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdiğini ardından da silahlı dört saldırganın binadan içeri girdiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:30
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