Son Dakika Haberleri: Afganistan'da seçmen kartı dağıtılan merkeze intihar saldırısı
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Afganistan'da seçmen kartı dağıtılan merkeze intihar saldırısı

26 dakika önce

Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırına yakın Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad'da elektronik seçmen kartı dağıtılan kamu binasına yönelik düzenlenen intihar saldırısında en az 9 kişi yaralandı

Afganistan'da seçmen kartı dağıtılan merkeze intihar saldırısı, System.String[]

Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırına yakın Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad'da elektronik seçmen kartı dağıtılan kamu binasına yönelik düzenlenen intihar saldırısında en az 9 kişi yaralandı.


Yetkililer, bir intihar eylemcisinin binanın giriş kapısında üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdiğini ardından da silahlı dört saldırganın binadan içeri girdiğini belirtti.

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Afganistan, Pakistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:30 
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