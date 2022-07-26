Afganistan'da sel: 5 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
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Afganistan'da sel: 5 ölü, 10 yaralı

26.07.2022 10:38

- Afganistan'da sel: 5 ölü, 10 yaralı Afganistan'ın Nangarhar eyaletinde meydana gelen selde 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

- Afganistan'da sel: 5 ölü, 10 yaralı

KABİL - Afganistan'ın Nangarhar eyaletinde meydana gelen selde 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar'ın Celalabad bölgesinde etkili olan şiddetli yağış sonucu sel meydana geldi. Eyalet valiliği tarafından yapılan açıklamada, Nangarhar eyaletinde Pazar günü geç saatlerde meydana gelen son sel baskınlarında en az 5 kişinin öldüğü ve 10 kişinin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada, sel felaketi nedeniyle eyalet başkenti Celalabad'da ve bazı bölgelerde 320 ev ve yüzlerce dönümlük tarım arazisinin de zarar gördüğü belirtildi. Yetkililer, başkent Kabil'i doğu vilayetine bağlayan yol üzerindeki önemli köprülerden birinin de sel nedeniyle sular altında kaldığını ve yolun şu anda kapalı olduğunu bildirdi.

Pakistan'da geçtiğimiz mayıs ayında da sel felaketi nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi ise yaralanmıştı.

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Kaynak: İHA

Afganistan, Celalabat, Kabil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan'da sel: 5 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afganistan'da sel: 5 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
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