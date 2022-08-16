Afganistan'da sel: 8 ölü - Son Dakika
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Afganistan'da sel: 8 ölü

16.08.2022 19:25

- Afganistan'da sel: 8 ölü Afganistan'da meydana gelen sel felaketinde 8 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

- Afganistan'da sel: 8 ölü

KABİL - Afganistan'da meydana gelen sel felaketinde 8 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Afganistan'da şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Ülkenin doğusundaki Nagarpakar kentinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde dün 8 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Kari Seyfullah, ölenlerden 4'ünün şiddetli yağışlar nedeniyle evlerinin çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybeden çocuklar olduğunu söylerken, çok sayıda evin ya sular altında kaldığını ya da ağır hasar gördüğünü belirtti.

Afganistan'ın Parwan eyaletinde de geçtiğimiz pazar günü 17 kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: İHA

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan'da sel: 8 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afganistan'da sel: 8 ölü - Son Dakika
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