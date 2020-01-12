Afganistan'da sel felaketi: 11 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afganistan'da sel felaketi: 11 ölü - Son Dakika

Afganistan'da sel felaketi: 11 ölü

6 saat önce

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar ve Helmand vilayetlerinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde 11 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da sel felaketi: 11 ölü, System.String[]

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar ve Helmand vilayetlerinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde 11 kişinin öldüğü bildirildi.

Kandahar Valiliği sözcüsü Ahmed Bahir Ahmedi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kandahar genelinde birkaç gündür devam eden şiddetli yağışların sele neden olduğunu söyledi.

Sel felaketinde sekiz kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Ahmedi, 14 kişinin yaralandığını belirtti.

Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak da Helmand'ın Nave ve Kacaki ilçesinde aşırı yağışlar sebebiyle yaşanan sel felaketinde üç kişinin öldüğünü, dokuz kişinin yaralandığını kaydetti.

Zuvak, yağışların devam ettiğini, selzedelere yardımları ulaştırmak için çalışma başlattıklarını belirtti.

Afganistan, Helmand, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

10 günde 600 koyunu ölen besici Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
Trump: Dünya izliyor, protestocuları öldürmeyin ABD Başkanı Trump'tan İran'a uyarı: Dünya izliyor, protestocuları öldürmeyin 55 gündür aranıyordu, cesedi bulundu

Son Dakika Haberleri
22:18 İran'daki rejim karşıtı gösteriler ülkenin tamamına yayılıyor - Son Dakika
22:16 Samsun'da çöp kamyonunda erkek cesedi bulundu - Son Dakika
22:14 Maganda kurşununun isabet ettiği damat ağır yaralandı - Son Dakika
22:11 Samsun çöp kamyonunda kol ve bacakları kesilmiş ceset çıktı - Son Dakika
22:04 TRT Kurdi, kuruluşunun 11. yılını kutladı - Son Dakika
21:28 Asker eğlencesi kana bulandı! Kutlama sırasında yengesini vuran şahıs ölümüne yol açtı - Son Dakika
19:58 Kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor! 4 ilde hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 22:20:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afganistan'da sel felaketi: 11 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]