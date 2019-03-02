Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Sel Felaketi: 12 Ölü

Afganistan'da Sel Felaketi: 12 Ölü

56 dakika önce

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde şiddetli yağışın yol açtığı selde 12 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Sel Felaketi: 12 Ölü, System.String[]
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde şiddetli yağışın yol açtığı selde 12 kişinin öldüğü bildirildi.

Kandahar Valiliğinden yapılan açıklamada, vilayet genelinde birkaç gündür devam eden şiddetli yağışların sele neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, sel sularına kapılan 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Sel nedeniyle bin 575 evin tahrip olduğu belirtilen açıklamada, yüzlerce kişinin helikopterlerle kurtarıldığı ifade edildi.

Valilik açıklamasında, yüzlerce hayvanın telef olduğu sel felaketi nedeniyle bazı köylere ulaşımın sağlanamadığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:33 Kaynak: AA

Afganistan, Güncel
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