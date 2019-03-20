Afganistan'da Sel Felaketi: 13 Ölü
2 saat önce
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde şiddetli yağışların yol açtığı selde 13 kişinin öldüğü bildirildi.
Afganistan
'ın batısındaki Herat vilayetinde şiddetli yağışların yol açtığı selde 13 kişinin öldüğü bildirildi.
Herat Valisi Abdul Kayyum Rahimi, basına yaptığı açıklamada, vilayet genelinde birkaç gündür devam eden şiddetli yağışların sele neden olduğunu belirtti.
Sele kapılan 13 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, hayatını kaybedenlerin arasında çocukların da bulunduğunu söyledi.
Rahimi, sel nedeniyle yüzlerce evin tahrip olduğunu sözlerine ekledi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:13 Kaynak: AA
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