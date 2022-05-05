Afganistan'da sel felaketi: 22 ölü, 40 yaralı - Son Dakika

Afganistan'da şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen selde 22 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı ifade edildi.

500 EV YIKILDI

Ülkenin 12 vilayetinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu, 500 evin yıkıldığı, 2 bin evde hasar meydana geldiği öğrenildi. Selde ayrıca en az 300 hayvanın telef olduğu ve yaklaşık bin 214 hektarlık tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi.

YARDIM TALEP ETTİLER

Ghor, Badgis, Parvan, Samangan, Faryab ve Bağlan vilayetlerinin selden en çok etkilenen bölgeler olduğu belirtildi. Uluslararası Kızılhaç Örgütü sel bölgelerinde yardım çalışmalarını sürdürürken, Taliban yetkililerinin yardım için uluslararası örgütlere başvurduğu bildirildi.