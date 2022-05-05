Afganistan'da sel felaketi: 22 ölü, 40 yaralı - Son Dakika
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Afganistan'da sel felaketi: 22 ölü, 40 yaralı

05.05.2022 17:18

Afganistan'da meydana gelen sel felaketinde 22 kişinin hayatını kaybederken, 40 kişi ise yaralandı.

Afganistan'da şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen selde 22 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Afganistan'da sel yıktı geçti: 22 ölü, 40 yaralı

500 EV YIKILDI

Ülkenin 12 vilayetinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu, 500 evin yıkıldığı, 2 bin evde hasar meydana geldiği öğrenildi. Selde ayrıca en az 300 hayvanın telef olduğu ve yaklaşık bin 214 hektarlık tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi.

Afganistan'da sel yıktı geçti: 22 ölü, 40 yaralı

YARDIM TALEP ETTİLER

Ghor, Badgis, Parvan, Samangan, Faryab ve Bağlan vilayetlerinin selden en çok etkilenen bölgeler olduğu belirtildi. Uluslararası Kızılhaç Örgütü sel bölgelerinde yardım çalışmalarını sürdürürken, Taliban yetkililerinin yardım için uluslararası örgütlere başvurduğu bildirildi.

Afganistan'da sel yıktı geçti: 22 ölü, 40 yaralı
Afganistan'da sel yıktı geçti: 22 ölü, 40 yaralı
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Afganistan, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Afganistan'da sel felaketi: 22 ölü, 40 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afganistan'da sel felaketi: 22 ölü, 40 yaralı - Son Dakika
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