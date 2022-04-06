Afganistan'da Serbest Bırakılan Tutuklular - Son Dakika
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Afganistan'da Serbest Bırakılan Tutuklular

06.04.2022 21:52
Afganistan'da Serbest Bırakılan Tutuklular

KANDAHAR, 6 Nisan (Xinhua) — Hapishane müdürü Sayed Akhtar Mohammad Agha Hussaini, güneydeki Kandahar vilayetinde yer alan merkez hapishanesinde bulunan 231 tutuklunun Salı günü yetkililerce serbest bırakıldığını söyledi. Yetkiliye göre, 220 uyuşturucu bağımlısı ile diğer suçlardan tutuklu 11 kişi, cezalarını çekmeleri ve tıbbi tedavi almaları için üç ila altı ay arasında cezaevinde tutuldu ve hepsi […]

KANDAHAR, 6 Nisan (Xinhua) — Hapishane müdürü Sayed Akhtar Mohammad Agha Hussaini, güneydeki Kandahar vilayetinde yer alan merkez hapishanesinde bulunan 231 tutuklunun Salı günü yetkililerce serbest bırakıldığını söyledi. Yetkiliye göre, 220 uyuşturucu bağımlısı ile diğer suçlardan tutuklu 11 kişi, cezalarını çekmeleri ve tıbbi tedavi almaları için üç ila altı ay arasında cezaevinde tutuldu ve hepsi doktor tavsiyesi ve mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. (Fotoğraf: Sanaullah Seiam/Xinhua)

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Uyuşturucu, Kandahar, Nisan, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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