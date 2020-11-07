Afganistan'da "Şeyh Edebali Su Kuyusu" hizmete açıldı - Son Dakika

Beşir Derneği Bilecik Temsilciliği tarafından Afganistan'da Şeyh Edebali Su Kuyusu hizmete açıldı.

Temsilcilikten yapılan açıklamada, Jowzjan Vilayeti'nde hayırseverlerin desteği ile gönüllere ulaşıldığı aktarıldı.

Osmanlı Devleti'nin manevi mimarlarından Şeyh Edebali'nin adıyla açılan su kuyusunun bölge halkına umut olduğu, açılışta çocukların sevinçle hayırseverlere teşekkür ettiği aktarıldı.

Su kuyusundan 700 kişinin faydalandığı ifade edilen açıklamada, İl Temsilcisi Caner Özteke'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Bugün ecdadımız Şeyh Edebali'nin adıyla Afganistan'da açılan su kuyusunun mutluluğunu yaşıyoruz. Orada açılan su kuyumuz, bugün onlarca insana hizmet edecek. Gönül coğrafyamızdaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin seslerine kulak asıyoruz. Her gün kolayca ulaşabildiğimiz ve düşünmeden israf ettiğimiz su, dünyanın diğer ucundaki kardeşlerimiz için bulunması zor bir nimet. Niyetimiz, ilimizin manevi büyükleri adına su kuyusu açarak susuz kalmışlara derman olmaktır. Vesile olan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın sevincini gördük, inşallah Şeyh Edebali hazretlerinin ismi orada yüzyıllarca yaşayacak."