Son Dakika Haberleri: Afganistan'da şiddetli yağış: 13 ölü

Afganistan'da şiddetli yağış: 13 ölü

3 saat önce

Afganistan'ın orta kesiminde yer alan Ghor'da etkili olan şiddetli yağışlar 13 kişinin ölümüne neden oldu.

Afganistan'da şiddetli yağış: 13 ölü, System.String[]
Afganistan'ın orta kesiminde yer alan Ghor'da etkili olan şiddetli yağışlar 13 kişinin ölümüne neden oldu.

Afganistan'ın orta kesiminde yer alan Ghor'da 2 gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Maddi zararın büyük olduğu bölgede 100'den fazla evin ve tarım alanlarının tahrip olduğu aktarıldı. Ghor Valisi Ghulam Nasir Khazih, uluslararası ve ulusal yardım kuruluşlarına yardım çağrısında bulundu. - KABİL
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:37 Kaynak: İHA
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