Afganistan'daki sel felaketinde can kaybı 182'ye yükseldi - Son Dakika
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Afganistan'daki sel felaketinde can kaybı 182'ye yükseldi

25.08.2022 21:25
Afganistan'daki sel felaketinde can kaybı 182'ye yükseldi

Afganistan'da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde can kaybı 182'ye yükseldi.

Afganistan'da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde can kaybı 182'ye yükseldi.

Afganistan'da yaşanan sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid, sel felaketi nedeniyle bu ay içerisinde 182 kişinin hayatını kaybettiğini, 250'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu. Şu ana kadar 3 bin 100'den fazla evin zarar gördüğünü ifade eden Mujahid, "Afganistan İslam Birliği, sel felaketini tek başına yönetemiyor. Uluslararası örgütlere ve İslam ülkelerine bize yardım etmeleri çağrısına bulunuyoruz" dedi.

Bu yıl ülkede meydana gelen doğal afetlerle mücadele eden Afganistan'ın Nagarpakar kentinde 15 Ağustos'ta yaşanan selde 8 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı. Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host kentinin 44 kilometre güneybatısında 22 Haziran'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde ise bin kişi hayatını kaybetmiş, bin 500 kişi de yaralanmıştı. - KABİL

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Kaynak: İHA

Afganistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afganistan'daki sel felaketinde can kaybı 182'ye yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afganistan'daki sel felaketinde can kaybı 182'ye yükseldi - Son Dakika
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