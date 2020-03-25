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Afganistan'da Sih tapınağına silahlı saldırı: En az 11 ölü, 10 yaralı
6 saat önce
Afganistan'da Sih tapınağına silahlı saldırı: En az 11 ölü, 10 yaralı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Sih azınlığa ait bir tapınağa silahlı saldırı düzenlendi.
Kabil'in Şorbazar semtindeki saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:02
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