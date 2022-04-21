Afganistan'da Şiilere ait camide düzenlenen saldırıyı DEAŞ üstlendi - Son Dakika
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Afganistan'da Şiilere ait camide düzenlenen saldırıyı DEAŞ üstlendi

21.04.2022 15:39
Afganistan'da Şiilere ait camide düzenlenen saldırıyı DEAŞ üstlendi

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde Şiilere ait bir camide düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde Şiilere ait bir camide düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Öte yandan görgü tanıkları, saldırıda ölenlerin sayısının 31'e çıktığını ve yaralı sayısının 80'den fazla olduğunu öne sürdü.

Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırı, camide öğle namazı kılındığı sırada gerçekleşti.

Mezar-ı Şerif'teki hastane yetkilisi Dr. Ghavsuddin Enveri, Şiilere ait Sai Doken Camisi'nde meydana gelen patlamanın ardından ölü ve yaralıların ambulanslar ve özel araçlarla hastaneye getirildiğini belirtmişti.

Saldırıda, en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Enveri, 40 yaralının tedavi altına alındığını kaydetmişti.

Görgü tanıkları, olayın intihar saldırısı olduğunu ifade etmişti.

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Kaynak: AA

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