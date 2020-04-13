Afganistan'da silahlı saldırıda 3 kişi öldü - Son Dakika

Afganistan'da silahlı saldırıda 3 kişi öldü
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Afganistan'ın Paktiya vilayetinde kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Paktiya vilayetinde kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Paktiya Valiliği sözcüsü Abdullah Hasrat, basına yaptığı açıklamada, Paktiya'nın merkezi Gardiz şehrinde kimliği belirsiz kişilerin, istihbarat çalışanlarının içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda bir istihbarat çalışanı ve iki sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hasrat, saldırganların bölgeden kaçtığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 09:22 Kaynak: AA
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