Afganistan'da silahlı saldırıda bir polis öldü - Son Dakika

Afganistan'da silahlı saldırıda bir polis öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Pervan vilayetinin Şinvari ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda bir polis hayatını kaybetti.

Afganistan'da silahlı saldırıda bir polis öldü, System.String[]

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Pervan vilayetinin Şinvari ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda bir polis hayatını kaybetti.

Pervan Emniyet Müdürü Muhammed Harun Mubariz, basına yaptığı açıklamada, militanların, Şinvari ilçesinin Şive bölgesindeki polis karakoluna silahlı saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Mubariz, saldırıda bir polisin yaşamını yitirdiğini, destek gücünün bölgeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 01:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'da silahlı saldırıda bir polis öldü - Son Dakika

Son Dakika

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