Afganistan'da Sınır Karakoluna Taliban Saldırısı: 7 Ölü
1 saat önce
Taliban militanlarının, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Espin Buldak ilçesindeki sınır karakoluna düzenlediği saldırıda 7 polis öldü.
Taliban militanlarının, Afganistan
'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Espin Buldak ilçesindeki sınır karakoluna düzenlediği saldırıda 7 polis öldü.
Kandahar Valiliğinden yapılan açıklamada, militanların, Espin Buldak'ın Nave bölgesindeki sınır karakoluna saldırdığı bildirildi.
Saldırıda 7 sınır polisinin hayatını kaybettiği, 4 sınır polisinin de yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, ayrıca saldırının ardından çıkan çatışmada 16 örgüt üyesinin öldürüldüğü kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:38 Kaynak: AA
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