Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Sınır Karakoluna Taliban Saldırısı: 7 Ölü

Afganistan'da Sınır Karakoluna Taliban Saldırısı: 7 Ölü

1 saat önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Espin Buldak ilçesindeki sınır karakoluna düzenlediği saldırıda 7 polis öldü.

Afganistan'da Sınır Karakoluna Taliban Saldırısı: 7 Ölü, System.String[]
Taliban militanlarının, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Espin Buldak ilçesindeki sınır karakoluna düzenlediği saldırıda 7 polis öldü.

Kandahar Valiliğinden yapılan açıklamada, militanların, Espin Buldak'ın Nave bölgesindeki sınır karakoluna saldırdığı bildirildi.

Saldırıda 7 sınır polisinin hayatını kaybettiği, 4 sınır polisinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca saldırının ardından çıkan çatışmada 16 örgüt üyesinin öldürüldüğü kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:38 Kaynak: AA

Afganistan, Güncel
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